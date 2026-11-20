La Contraloría General de la República advirtió que la Municipalidad Provincial de Talara registra una baja ejecución presupuestal de los recursos destinados a la prevención y atención de emergencias por desastres naturales. De los más de S/ 5.7 millones asignados, solo ejecutaron S/ 2 millones, situación que podría poner en riesgo la atención oportuna de la población ante posibles emergencias, especialmente las relacionadas con el fenómeno El Niño. Asimismo, algunos proyectos y actividades no registran ningún avance presupuestal (0%), mientras que otros presentan niveles de ejecución inferiores al 50%.

El Informe de Orientación de Oficio N°027-2026-OCI/0456-SOO señala que esta situación pone en riesgo el cumplimiento de las metas físicas y la atención oportuna de la población expuesta a peligros naturales.

De acuerdo a la revisión que efectuaron, al 6 de noviembre, la entidad cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/5 762 302 para el Programa Presupuestal 068, denominado “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”.

Sin embargo, el monto devengado apenas alcanza los S/2 079 128, equivalente al 36.1% de ejecución. Esto significa que todavía quedaba pendiente ejecutar el 63.9% de los recursos asignados, pese a encontrarse próximo el cierre del año fiscal.

“(...) Podemos apreciar que, estando próximos a culminar el año fiscal, aún falta ejecutar el 63.9% del presupuesto total”, señala el informe de la Contraloría.

Además, advierten que la falta de ejecución del presupuesto, podría retrasar la adquisición de bienes. “En ese sentido, la entidad, al no ejecutar el presupuesto asignado de forma oportuna, corre el riesgo que los bienes y servicio que se necesitan para atender los estragos producidos por las lluvias intensas, no sean adquiridos y contratados de forma oportuna”, indica el documento.

En cuanto al detalle de la ejecución presupuestal, el informe también revela retrasos en proyectos y actividades vinculados con la prevención de desastres. Uno de los casos corresponde al mejoramiento del servicio de protección en el asentamiento Las Peñitas, en el distrito de Pariñas, que cuenta con un presupuesto modificado de S/ 23,401, pero registra un 0% de ejecución presupuestal.

Otro caso es sobre los estudios para la estimación del riesgo de desastres que cuentan con S/12,500 de presupuesto modificado y registran 0% de ejecución. Esta actividad resulta importante para identificar y evaluar los peligros a los que está expuesta la población y establecer medidas que permitan reducir sus consecuencias.

La misma situación identifican en la actividad de población con prácticas seguras para la resiliencia, que dispone de S/37,000 y tampoco registra gasto ejecutado. Se trata de una línea de intervención relacionada con la preparación de los ciudadanos y el fortalecimiento de sus capacidades para afrontar situaciones de emergencia.

Al respecto, Correo solicitó la versión de la Municipalidad de Talara, pero no la obtuvimos al cierre de edición.