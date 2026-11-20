La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) fue cuestionada por la forma en que realizó la poda de varios árboles en las inmediaciones del puente Grau. Uno de los ejemplares quedó prácticamente reducido al tronco, luego de que le retiraran gran parte de sus ramas y hojas. El ingeniero Guillermo Gonzales Scheggia, especialista en arbolado urbano de AMBIC, advirtió que los trabajos se habrían realizado sin una evaluación previa que justificara estos cortes.

El especialista explicó que, antes de podar un árbol, la municipalidad debe revisar su estado y determinar si realmente necesita una intervención o representa algún peligro. Incluso si está seco o muerto, debe existir un informe que justifique su retiro. También cuestionó que no se informara previamente a los vecinos sobre estos trabajos, que terminaron generando preocupación entre los ciudadanos.

Sobre la forma en que fueron cortadas las ramas, Gonzales señaló que se habría aplicado una práctica que consiste en retirar gran parte de las hojas y dejar las ramas prácticamente desnudas. Advirtió que este tipo de poda puede debilitar los árboles y hacer que se deterioren con mayor facilidad. Por ello, consideró necesario revisar los ejemplares que fueron intervenidos para conocer en qué condiciones quedaron.

RIESGO POR TRABAJO

A esta situación se sumaron los cuestionamientos por la seguridad durante los trabajos. El ingeniero indicó que podar árboles es una actividad peligrosa que requiere trabajadores preparados y equipos de protección. Sin embargo, sostuvo que estas condiciones no estarían siendo garantizadas por la municipalidad, lo que podría poner en riesgo tanto a los obreros como a los peatones que circulan por el sector.

Respecto a los árboles afectados, recomendó que sean revisados para determinar si todavía pueden recuperarse y qué cuidados necesitan. Entre las medidas mencionó el riego, el uso de abono, la aplicación de fertilizantes y el retiro adecuado de las ramas dañadas. Estas acciones ayudarían a mejorar su estado y evitar que los ejemplares terminen deteriorándose después de la poda.

Gonzales también planteó que Arequipa necesita contar con un registro de todos sus árboles, que permita conocer cuántos existen, en qué estado se encuentran y cuáles necesitan atención.