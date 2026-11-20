La directora del centro de salud de La Oroya, Valery Meza Vento, renunció al cargo al mediodía del jueves, luego de recibir amenazas de muerte y extorsión a través de su celular y redes sociales. Según denunció en la comisaría, desconocidos le exigen dinero y su salida de la jefatura, bajo advertencias de atentar contra su vida y la de su hija.

En su declaración, la profesional identificó a los presuntos autores como integrantes de un grupo denominado “Los Michis del Norte”, quienes la amenazaron con atacarla si no cumplía sus exigencias. Incluso, le advirtieron que no viajara a Huancayo ni Tarma, pues aseguraban conocer su vehículo.

Bajo presión

La denuncia también señala que la noche del miércoles sostuvo una fuerte discusión con integrantes del Comité de Defensa de La Oroya, que desde hace semanas exigen su cambio. Entre sus reclamos figuran la demora en el pago a profesionales contratados y presuntos cobros de dinero a médicos para efectuar dichos pagos, hechos que son materia de investigación policial.

La Policía deberá investigar el origen de las amenazas y determinar si guardan relación con los conflictos por la gestión del establecimiento de salud.