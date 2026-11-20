Con ropa muy sugestiva, la cantante Susana Alvarado de la agrupación Corazón Serrano, se roba los suspiros entre sus fans y los cumbiamberos de todo el Perú, y se mostró sin filtro contra aquellos usuarios que la critican por su físico actual.

La cantante se cansó de las críticas que recibe en redes sociales por su nueva figura. Algunos usuarios cuestionan sus cambios físicos y opinan constantemente sobre su peso y ella les respondió en un video en TikTok, generando diversas opiniones, siendo respaldada por muchos seguidores que salieron en su defensa.

Tras mostrar los mensajes, Susana Alvarado reaccionó en forma contundente, cerrando la publicación: “Ya pues, no jo**n”.

La principal voz de Corazón Serrano, volvió a llamar la atención, pero esta vez no por sus presentaciones musicales, sino por un contundente mensaje dirigido a sus detractores,

La cantante ha expresado sentirse feliz con su transformación física y ha compartido su constancia en el gimnasio, donde realiza sus rutinas de entrenamiento. Muchos escribieron en su publicación lo hermosa, regia y linda que está en estos momentos y le pidieron que no haga caso a los comentarios.

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TRANSFORMACIÓN

Cabe señalar que Susana Alvarado está próxima a celebrar sus 29 años (el 7 de diciembre), es natural de Piura, y desde muy joven empezó a abrirse camino en la música, integrando “Cielo Serrano”,de Stalin Zapata.

Posteriormente, llegó a “Deleites Andinos”, ganando mucha experiencia. Cuando tenía 18 años (2015), su historia cambió. Un casting para integrar “El Encanto de Corazón”, terminó siendo convocada para formar parte de Corazón Serrano.

Desde aquel entonces, su transformación ha sido enorme. La belleza de Susana no pasó desapercibida en el escenario y poco a poco fue construyendo su propia identidad y se convirtió en una de las voces más reconocibles de la agrupación piurana, que actualmente triunfa en el país y el extranjero.