Arequipa se convirtió en sede del debate jurídico nacional con el inicio del Congreso Internacional “Justicia Constitucional y Neoconstitucionalismo”, desarrollado en la Universidad Católica de Santa María (UCSM). El evento congrega a 64 especialistas del derecho constitucional de diversos países.

Dicha actividad cuenta con la participación de juristas procedentes de Italia, Colombia, México, Argentina, Marruecos, Puerto Rico, Guatemala y Perú. Entre los invitados destacan Luca Mezzetti, Antonio María Hernández, Anna Mastromarino, Ernesto Blume Fortini y Víctor García Toma.

El programa comprende ponencias magistrales, mesas temáticas y debates académicos orientados al análisis del Estado de Derecho, la tutela de los derechos humanos y los nuevos retos del constitucionalismo contemporáneo en América Latina.

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Zerga, resaltó el papel de Arequipa como sede del encuentro académico. Señaló que la ciudad tiene una identidad especial y destacó su interés por profundizar en los derechos constitucionales.

Pacheco Zerga indicó que en el congreso se abordarán temas como Corte Interamericana, activismo judicial y derechos humanos. Añadió que su exposición tratará sobre el nuevo constitucionalismo y la diferencia entre derechos y pretensiones.

El decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Sumari Buendía, afirmó que el evento permitirá revisar si las constituciones responden a las necesidades sociales actuales y enriquecer el debate jurídico regional.

Por su parte, el rector de la UCSM, Jorge Luis Cáceres Arce sostuvo que el congreso reafirma el compromiso institucional con la excelencia académica. Además, fortalece la formación estudiantil y el intercambio global de conocimientos especializados.