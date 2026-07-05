POR: SARKO MEDINA

Absenta es un grupo musical independiente de Cajamarca fundado en 2014. Integrado por Paúl Ernesto Vera Amóros (guitarra), César André Caballero Polo (bajo), Luis Arturo León Chávez (batería) y Jeremy Walter Salazar Munive (voz). Su sonido fusiona Blues, Funk, Folk y ritmos peruanos en temas de autoría propia. Cuentan con el álbum “Fiesta Caduca” (2021) y más de 11 mil reproducciones en Spotify con su canción “Demonios”.

Absenta mezcla Blues, Funk, Folk y ritmos peruanos. ¿Por qué la decisión de fusión? Siempre hemos tenido la curiosidad de mezclar musicalmente géneros que a priori no es usual escucharlos juntos. A partir de eso sentimos que fusionar música en nuestras canciones abre un mundo nuevo a oyentes de un género o del otro, pero en primera instancia a nosotros.

Su canción “Demonios” supera las 11 mil reproducciones en Spotify. Demonios habla de pasión desmedida, de recurrir a nuestros instintos y querer que la parte racional coloque los límites donde se deba, tratar de separar dos partes de un mismo ser en cuanto a un solo sentimiento.

“La Cita” es su último lanzamiento. ¿Se viene nuevo álbum? En efecto, estamos trabajando en las canciones del segundo álbum, y “La Cita” es el segundo tema que lo compone. Esperamos poder terminarlo completo para este año. Pueden escuchar también “Efímero”, que es la primera canción de este nuevo álbum, y próximamente algunos temas nuevos que también estarán en estreno.

¿La virtualidad ayuda a la difusión de bandas de regiones o aún hay restricciones? Creemos que la virtualidad ha sido un cambio drástico en el mundo del manejo musical. Obviamente, entrega mayores posibilidades de difusión por la cantidad de acceso que se tiene hoy en día a escuchar en alguna plataforma musical.

Hay una movida nueva de música fusión con ritmos andinos desde el interior del país. No solo fusionamos ritmos andinos. Creemos que están plasmadas nuestras raíces regionales en algunas canciones, pero creemos que aún tenemos mucha música por explorar. Podríamos ubicarnos de manera muy puntual en ese punto, pero no negamos que volvamos a experimentar, revisitar, explorar y toparnos nuevamente con música que forma parte de nuestro legado cultural como peruanos.

PERFIL

Absenta, banda independiente.

Integrada por Paúl Ernesto Vera Amóros (guitarra), César André Caballero Polo (bajo), Luis Arturo León Chávez (batería) y Jeremy Walter Salazar Munive (voz). Su álbum debut “Fiesta Caduca” (2021) fue producido con incentivos económicos del Ministerio de Cultura.