La deflagración de un balón de gas ocurrida la mañana de este lunes en una vivienda ubicada en la avenida Amauta, en la urbanización Leoncio Prado en el distrito de Paucarpata, dejó cuantiosos daños materiales y tres personas con heridas leves, entre ellas un menor de edad.

El incidente se registró minutos antes de las 6:00 a. m., cuando Marcela Vilca M. (55) se disponía a preparar el desayuno. En ese momento se produjo el fogonazo que afectó principalmente la cocina y otros ambientes del inmueble, donde también se encontraban su hija Esther Pinto (28) y su nieto Liam, de 7 años.

Tras la explosión, personal de Serenazgo acudió rápidamente al lugar y brindó auxilio a los afectados, quienes fueron evacuados a distintos centros de salud para su atención.

La madre y el menor fueron trasladados al hospital Edmundo Escomel del Seguro Social, mientras que Marcela Vilca fue llevada al hospital Honorio Delgado Espinoza, de donde fue dada de alta antes del mediodía.

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