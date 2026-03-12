José Miguel Ramos Carrera, alcalde del distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay, fue detenido el miércoles por la muerte del agricultor Cesar Eloy Quispe Zela, tras participar en un múltiple choque, sin embargo, el hecho permitió conocer que el burgomaestre utilizaba una camioneta que no era de su propiedad, sino de una proveedora municipal.

Según el parte policial, la camioneta que el alcalde conducía era de placa B3K-905 y de acuerdo al registro vehicular de la Sunarp, la unidad Hilux, gris oscuro, pertenece a Magaly Ramos Flores, que según la página de proveedores del Estado, prestó al menos 7 servicios a la Municipalidad de Punta de Bombón desde agosto de 2023 hasta abril del 2025 por una suma total de 78 mil 966 soles.

Una de las contrataciones fue por 23 mil soles en abril de 2025 para la limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del espacio público con urbanismo en la plaza principal, la calle Deán Valdivia, la calle Perú y calles aledañas del anexo La Pampilla, zona donde curiosamente ocurrió el accidente de tránsito, donde el agricultor murió cuando manejaba su motocicleta.

La primera contratación de la proveedora fue en agosto de 2023 fue por 21 mil soles para la supervisión de obra para la ejecución de la ampliación de los servicios públicos de los servicios higiénicos en las playas 3 y 4, el cual fue inaugurado en julio de 2024.

Por lo manifestado surge la interrogante, ¿por qué el alcalde Miguel Ramos Carrera utiliza el vehículo de una proveedora municipal? Los regidores en su calidad de fiscalizadores y el Ministerio Público tendrán que investigar.

Según RT Noticias, el burgomaestre utilizó el mismo vehículo durante el año 2025, según la recopilación de fotos que hizo de las diferentes ceremonias en que la autoridad apareció en la camioneta.

