Conductora sobrevive en la carretera Panamericana Sur, luego de que su automóvil se despistara y cayera a un abismo en el distrito de La Joya, está mañana en Arequipa.

Debido al aparatoso accidente de tránsito por despiste y volcadura con subsecuentes lesiones y daños materiales, el vehículo terminó al fondo de un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad. A pesar de la gravedad de la caída, el vehículo terminó estabilizado sobre sus cuatro ruedas.

​La conductora fue identificada como Ruth July Chela Soncco, de 35 años y se trasladaba en ruta El Pedregal hacia el distrito de La Joya. Con la ayuda de los paramédicos y el apoyo de una ambulancia del distrito de Vítor, la conductora fue rescatada del interior de la unidad y evacuada de emergencia hacia el Centro de Salud El Cruce La Joya, donde aún permanece.

Los efectivos investigan las causas y circunstancias del accidente de tránsito para determinar las responsabilidades.