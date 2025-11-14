Entre flores y la música que más le gustaba, la familia y amigos de Marcos Ruelas, conductor del bus de la empresa Llamosas, velan su cuerpo en la Casa del Adulto Mayor del distrito de Socabaya, en la provincia de Arequipa.

Su muerte es una de las 37 que dejó el trágico accidente registrado la madrugada del miércoles 12 de noviembre a la altura la bajada del puente de Ocoña en Camaná, en el kilómetro 780 de la Panamericana Sur.

Su hermano mayor, Alejandro Ruelas, recordó que Marcos deja dos hijos menores de los 7 que tiene, quienes hoy lloran la partida de su padre. Contó también que era el segundo de siete hermanos y que siempre será recordado como un hombre tranquilo y responsable.

Marcos tenía 30 años de experiencia como conductor y conocía de memoria la ruta de la Panamericana Sur. Además, fue uno de los fundadores de la empresa de transportes Llamosas, donde trabajó gran parte de su vida.

La familia pide justicia por su muerte y por la de las demás víctimas del accidente, que ha dejado luto en varias regiones del sur.

Para la 1:00 p. m. está programada la misa de cuerpo presente en el mismo lugar del velorio, y a las 4:00 p. m. se realizará el entierro en el cementerio de Socabaya.

7 DÍAS DE DETENCIÓN PARA INVESTIGAR

Cabe recordar que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Camaná dispuso siete días de detención judicial en flagrancia contra Henry Apaclla Ñaupari, conductor de la camioneta que habría impactado contra el bus, lo que habría ocasionado que Marcos Ruelas se despistara y cayera al barranco.

Apaclla Ñaupari es investigado por el presunto delito de homicidio culposo agravado y lesiones culposas, por las 37 personas fallecidas y 25 heridas.

