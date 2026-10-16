Un escolar de apenas 13 años habría sido víctima de una agresión sexual dentro del colegio Torres Fuerte Kennedy, luego de que el psicólogo de la institución educativa lo retirara de su salón de clases y lo llevara hasta su consultorio. El hecho fue denunciado por un familiar del adolescente ante la Policía, que posteriormente capturó al presunto agresor.

Según la denuncia hecha en la comisaría de Simón Bolívar, el presunto abuso ocurrió la mañana del martes. El psicólogo Emerson Escalante Quito ingresó al aula del menor y le pidió que lo acompañara hasta el área de Psicología. Una vez dentro del ambiente, presuntamente lo obligó a observar contenido pornográfico para luego realizarle actos de connotación sexual contra él, aprovechando que ambos se encontraban solos.

La madre se enteró de lo ocurrido en horas de la noche. Ingresó a la habitación del menor y lo encontró llorando, fue entonces cuando le dijo lo que había ocurrió al interior de su colegio.

Tras la denuncia hecha en la comisaría, los efectivos policiales procedieron con la detención del psicólogo durante la madrugada del domingo. El menor fue sometido a una evaluación médico-legal y también participó en una entrevista con la representante del Ministerio Público, como parte de las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido.

Exigen seguridad. Esta mañana, los padres de familia fueron convocados a una reunión en el auditorio de la institución educativa donde expresaron su molestar porque la citación inicial había sido para tratar temas referidos a la fiesta familiar y la entrega de tarjetas y bingos.

Los responsables del colegio indicaron que tras enterarse de lo sucedido cumplieron con los protocolos establecidos como informar el caso al portal SiSeve.

En la reunión, los padres de familia exigieron mayor seguridad para sus hijos con la colocación de cámaras de seguridad al interior de las aulas e incluso en el ambiente de sicología.

Los responsables del colegio indicaron que adoptaran las medidas de seguridad del caso y que ya emitieron una resolución de cese temporal del investigado que ha sido reemplazado por una especialista trasladada desde la sede de Paucarpata.

La Fiscalía evalúa pedir la prisión preventiva para el psicólogo con el fin de profundizar en la investigación.