En Arequipa son 7 mil 368 los electores con discapacidad que emitirán su voto en la región Arequipa, en las Elecciones Generales 2026, que se realizarán el 12 de abril , según la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Arequipa.

Según la ODPE, la ONPE emitió la Resolución Jefatural N.º 000001-2024-JN/ONPE, por la cual se aprobaron dos documentos; el “Protocolo para la atención a personas con discapacidad y atención preferente en la sede central, Órganos Desconcentrados (ORC) y Órganos Temporales (ODPE u otros)”, y el “Protocolo para la atención a personas con discapacidad y atención preferente en los locales de votación”, con el fin de garantizar la atención inclusiva y no vulnerar sus derechos.

Como medidas para brindar facilidades, las mesas de votación se instalarán en los primeros pisos y cerca de los accesos principales, también se instalarán módulos temporales y plantillas en sistema braile.

Del total de electores, 4 mil 36 son varones y 3 mil 332 son mujeres, quienes tendrán las condiciones necesarias en los locales de votación para sufragar el 12 de abril. El mayor número de los ciudadanos se encuentra en la provincia de Arequipa con 5 mil 959 ciudadanos, seguido de Caylloma con 443 personas, Islay con 398, Camaná tiene 263, Caravelí 113, Castilla 103, Condesuyos 46 y La Unión 43 electores.

Cabe recordar que en la región Arequipa se habilitarán 501 locales de votación y 2 mil 215 mesas de sufragio para atender a un millón 226 mil 525 electores.

