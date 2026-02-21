Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se destinarán aproximadamente 470 millones de dólares para modernizar los aeropuertos de las ciudades del sur del país, tales como Juliaca, Arequipa, Tacna, Puerto Maldonado y Ayacucho.

La ejecución de las obras estará a cargo de la concesionaria Aeropuertos Andinos del Perú y se viabilizará mediante la suscripción de la Adenda N.° 5 al contrato de concesión, cuya firma está prevista para las próximas semanas.

El cronograma contempla que las inversiones se concreten entre los años 2026 y 2028, en los terminales aéreos; Inca Manco Cápac, Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón, Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa, Aeropuerto Internacional Padre Aldamiz y Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte.

El plan de modernización incluye la rehabilitación integral de pistas de aterrizaje y calles de rodaje, mejoras en los terminales de pasajeros, construcción de nuevos cercos perimétricos y la optimización de los sistemas de drenaje, infraestructura clave para garantizar la operatividad ante lluvias intensas. Cabe recordar que con las lluvias del 19 de febrero, una parte del cerco perimétrico del aeropuerto de Arequipa se desplomó.

Semanas atrás, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, cuestionó la intención de firmar la adenda, al considerar que la concesionaria Aeropuertos Andinos no había realizados mejoras significativas en el terminal aéreo de la ciudad.

Según el MTC, con la adenda del contrato y el compromiso de la ejecución de proyectos se busca elevar los estándares de seguridad, eficiencia y calidad del servicio, con exigencias internacionales y con la proyección a incrementar el número de vuelos en el sur del Perú.

