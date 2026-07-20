La madre de un adolescente de 16 años denunció una presunta negligencia médica luego de que su hijo falleciera sin que los médicos del hospital Goyeneche establecieranun diagnóstico. Según relató, el menor llegó al hospital con un intenso dolor abdominal el pasado lunes 13 de julio, pero no pudo acceder a una ecografía debido a la falta de personal especializado.

Senovia Huamaní Janampa contó que llevó a su hijo Raúl al hospital alrededor de las 5:00 horas. Dos horas después le hicieron ingresar a Tópico del área de Emergencia debido a que el dolor era insoportable.

“Traje a mi hijo vivo, con dolor de estómago. Se tiraba al piso y se retorcía de dolor. El médico se reía de mí mientras pedía una ecografía”, narró la madre. Sin embargo, el examen no se podía realizar, porque no había el especialista y el servicio no se podía realizar.

Ante la falta del examen, el adolescente fue retirado del hospital para llevarlo a un establecimiento privado. Sin embargo, tampoco encontraron al especialista que realizara la ecografía, por lo que regresó al hospital. En ese momento solo recibió un medicamento para aliviar el dolor.

La madre señaló que, tras calmarse momentáneamente, otro médico lo revisó y advirtió que el menor ya se encontraba agonizando. De inmediato fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde finalmente falleció a las 4:00 de la madrugada del martes, según le comunicó el personal médico.

Tras el deceso, se practicó la necropsia. De acuerdo con los primeros resultados, los especialistas hallaron una masa de color blanco en el estómago del adolescente. La familia indicó que un material de características similares también fue encontrado en la habitación del menor y será sometido a análisis para determinar de qué se trata y si guarda relación con la causa de la muerte.

Senovia Huamaní sostiene que una atención más rápida y oportuna pudo salvar la vida de su hijo, por lo que exige que se investigue lo ocurrido.

La madre recordó que un día antes de presentar los síntomas, Raúl había compartido con sus primos y consumido algunos dulces. Lo describió como un joven deportista que tenía el sueño de integrar el equipo nacional de la U. Mientras esperan los resultados de las investigaciones, la familia busca esclarecer las causas de su muerte y determinar si existieron responsabilidades en la atención que recibió.