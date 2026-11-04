Un adolescente (Antony) de 17 años murió esta mañana luego de caer a una quebrada en el sector de Huasamayo, en el distrito de Chiguata. El menor fue rescatado por efectivos policiales y trasladado al hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, pero llegó sin signos vitales.

El hecho ocurrió esta mañana, después de que el adolescente fuera intervenido en una vivienda de la asociación Espíritu Santo, el día anterior, el 3 de noviembre. Según la denuncia policial, el propietario del inmueble pidió la presencia de los agentes al encontrar al menor dentro de su casa y lo acusó de un presunto abuso sexual contra su hija de 13 años. Esta acusación no fue comprobada y forma parte de las investigaciones.

Luego de la intervención, Antony fue llevado a la comisaría. Sin embargo, de acuerdo con la información preliminar, pidió permiso para utilizar el baño y aprovechó ese momento para escapar de la dependencia policial.

Durante su huida habría caído por una quebrada de la zona de Huasamayo. Los policías lo rescataron y trasladaron al centro de salud de Chiguata. Posteriormente, fue derivado al hospital Honorio Delgado, donde se confirmó su fallecimiento.

La muerte del adolescente deberá ser esclarecida por las autoridades, que tendrán que determinar cómo ocurrió la caída y qué pasó durante su permanencia bajo custodia policial. También se deberá establecer si se cumplieron los protocolos de seguridad durante su intervención y traslado a la comisaría.