Un adolescente de 17 años permanece inconsciente tras participar en un torneo de boxeo organizado por la Academia Invicto, ubicada en la calle La Paz. La familia del menor denuncia presunta negligencia y exige la detención preliminar de los responsables.

El menor de edad, identificado como Albeiro L. P., había asistido apenas seis días a la academia antes de ser incluido en la pelea, según declaró su tío, Edson Pinto Valero.

“No ha habido preparación. El muchacho ha asistido una hora por seis días y lo han metido al ring. Y pasó lo que pasó”, manifestó

SIN AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES

El familiar aseguró que los padres del adolescente no autorizaron su participación en el evento ya que se encuentran en Cocachacra. “Yo como tío responsable aquí en la ciudad no he dado ninguna autorización. El papá tampoco ha dado ninguna autorización”, señaló.

Asimismo, indicó que desconoce contra quién peleó el menor. “No nos quieren decir con quién ha peleado, si es mayor de edad o menor. Están escondiendo el nombre”, afirmó.

Academia de boxeo realizó torneo y no tenía médicos (Foto: Jeamilett Chirinos)

De acuerdo con el testimonio, el torneo se realizó al mediodía del domingo y permitió el ingreso de público, cobrando entradas. Además, se habría cobrado a los participantes un monto por competir, entregándoles únicamente un diploma. A pesar de ello, la academia no contaba con paramédicos para atender la emergencia.

“Lo han golpeado estando inconsciente. El profesor no paró la pelea. No tenían previsto siquiera una ambulancia, nada”, declaró.

El menor fue trasladado posteriormente al hospital Goyeneche por personal de bomberos, quienes llegaron según el denunciante varios minutos después de lo ocurrido, luego fue derivado al hospital de EsSsalud Carlos Alberto Seguín Escobedo.

Actualmente, el adolescente presenta un coágulo de sangre en el cerebro y permanece inconsciente. Los médicos evalúan su evolución para determinar si será necesaria una intervención quirúrgica.

La denuncia fue presentada en la comisaría de Santa Marta. El tío solicitó la detención preliminar del profesor y de la propietaria del local, identificada como Jessy Moina Garate, al considerar que estarían obstaculizando la investigación, ya que se les encontró limpiando el local al momento de la intervención de la policía.

Asimismo, pidió que la Municipalidad Provincial de Arequipa verifique si el establecimiento contaba con autorización para realizar este tipo de eventos y, de no ser así, se disponga su clausura temporal.

