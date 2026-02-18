La campaña electoral hacia las cámaras de Senadores y Diputados ha comenzado a tomar ritmo en la Ciudad Blanca. En esta oportunidad, recibimos a Adolfo Donayre, quien postula a la Cámara de Diputados con el N°2 de Alianza para el Progreso (APP). Donayre sostiene que el principal mal del país no es la falta de leyes, sino la carencia de funcionarios idóneos en puestos clave.

Arequipa tiene proyectos que parecen estar “eternos” en el papel ¿Cuáles son los ejes estratégicos que propone para destrabar la región? Arequipa debe orientarse a ser el hub logístico del sur de Latinoamérica. No podemos seguir esperando décadas por el Puerto de Corío. Lo mismo sucede con nuestro aeropuerto: es inaceptable que por lluvia o neblina se paralice el turismo y la economía. Necesitamos tecnología y decisión política. Tenemos que trabajar en generar equidad para reducir los índices de pobreza en nuestra región.

Un tema que genera mucha controversia es la minería, usted ha mencionado que proyectos como Tía María deben mirarse bajo otra óptica. ¿Cuál es su postura exacta? Debemos impulsar una minería responsable. No podemos permitir que las empresas incumplan estándares de calidad, pero tampoco podemos darnos el lujo de tener proyectos paralizados que podrían generar miles de empleos. Sobre el REINFO y la minería informal, el problema es que el proceso de formalización no da resultados por trabas burocráticas y normativas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir ampliando el REINFO sin tomar la decisión de formalizar de verdad? El PBI del país depende en gran medida de la minería y necesitamos reglas claras, no parches de un año o dos.

Hablemos de seguridad ciudadana. Arequipa vive momentos caóticos ¿Es falta de leyes o falta de presupuesto? Es una mezcla de gestión y recursos. El Ejecutivo y el Legislativo deben articularse con el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía. Tenemos leyes de flagrancia que no se aplican. Como diputado, mi compromiso es que la Comisión de Presupuesto deje de ver solo a Lima. Hay que dotar a la Policía de inteligencia artificial, cámaras de identificación y tecnología de punta. Pero además, planteo la descentralización del MEF: no queremos oficinas de trámite en Arequipa, sino oficinas de enlace con poder de decisión que acompañen la ejecución de los proyectos regionales.

El sector salud también está en cuidados intensivos ¿Qué propone para el personal médico y la infraestructura? Aquí el problema central es la meritocracia. No se puede poner a dedo a funcionarios que no conocen la administración pública. Necesitamos gente que sepa destrabar proyectos. Sobre el personal, tenemos un caos con cuatro modalidades de contratación (728, CAS, 276 y órdenes de servicio). Debemos racionalizar el personal y crear una verdadera carrera pública con escalas remunerativas justas, basadas en el desempeño y no solo en el tiempo de servicio.

El actual Congreso tiene una desaprobación altísima ¿Por qué el ciudadano debería confiar en que esta nueva Cámara de Diputados será distinta? Entiendo la indignación por los casos de “mochasueldos” o “robaluces”. Yo voy con una consigna clara: el Parlamento es un lugar para trabajar, no para servirnos. El ciudadano debe ser el principal fiscalizador. No es posible que en Arequipa recibamos a congresistas de otras regiones en semana de representación mientras los nuestros no dan la cara. Yo propongo que el congresista rinda cuentas reales de sus avances ante la sociedad civil de su región.

Finalmente se habla de eliminar la inmunidad parlamentaria. ¿Está de acuerdo? Hay que distinguir: la inmunidad no es impunidad. En la gestión pública, cualquier persona puede denunciarte por represalia o por motivos políticos, y esos procesos duran años. La inmunidad debe proteger la función del parlamentario para que pueda investigar sin miedo. Sin embargo, si se comete un delito común, el proceso debe seguir su curso.

PERFIL

Adolfo Donayre Sarolli, administrador e investigador

Licenciado en Administración de Empresas.

Laboró 25 años en instituciones como Gobierno regional y municipalidades

Tiene un doctorado en investigación científica

