Adulta mayor de Arequipa accede a S/ 6,700 de pensiones alimenticias que no había cobrado

Una mujer de 68 años accedió a 50 cupones de alimentos por un total de S/ 6,700, correspondientes a depósitos de pensiones alimenticias que sus cinco hijos realizaron desde 2024, pero que permanecían sin ser cobrados debido a que ella desconocía estos pagos.

El caso fue atendido por el Décimo Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que identificó el dinero en un expediente judicial que se encontraba en el archivo. Los depósitos habían sido efectuados en el Banco de la Nación, vinculados al número del proceso, pero no fueron comunicados oportunamente al juzgado ni llegaron a conocimiento de la beneficiaria.

La adulta mayor, identificada como Bárbara H. Vda. de M., había iniciado un proceso judicial contra sus cinco hijos para exigir el cumplimiento de un acta de conciliación sobre pensiones alimenticias. Sin embargo, su delicado estado de salud le dificultaba acudir presencialmente al juzgado para consultar sobre el avance del caso y conocer si existían pagos a su favor.

La identificación de los depósitos fue posible mediante la buena práctica denominada Alerta de Depósitos Judiciales Electrónicos, que permite revisar los reportes del Banco de la Nación y detectar montos que los beneficiarios aún no han cobrado.

Esta herramienta fue aprobada por la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa mediante la Resolución Administrativa N.° 001107-2026-P-CSJAR-PJ. Entre sus funciones también contempla consolidar un registro histórico de depósitos y automatizar el envío de mensajes de texto (SMS) para informar a los beneficiarios cuando se detecten pagos a su favor.

Con esta medida, el Poder Judicial busca reducir los tiempos de comunicación, evitar desplazamientos innecesarios a las sedes judiciales y facilitar que las personas que reciben pensiones alimenticias puedan acceder oportunamente al dinero que les corresponde.