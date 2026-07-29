Las manos que durante décadas moldearon el barro, las voces que preservaron las canciones tradicionales y los pasos de baile que se transmitieron de generación en generación fueron reconocidos en la III Feria de Saberes Productivos “Raíces que inspiran, saberes que trascienden”, realizada en el distrito de Andaray. Allí, los adultos mayores de Chuquibamba, provincia de Condesuyos, regresaron a casa con tres distinciones.

La delegación consiguió el primer lugar en modelado de arcilla, disciplina en la que los participantes demostraron las técnicas artesanales que han aprendido y conservado a lo largo de su vida.

Adultos mayores brillan en feria de saberes y demuestran que el talento no tiene edad (Foto: Municipalidad de Condesuyos)

Además, obtuvo el segundo puesto en canto y el segundo lugar en danza, categorías en las que pusieron en escena expresiones culturales propias de la provincia.

Más allá de los reconocimientos, la feria permitió que decenas de adultos mayores compartieran experiencias, conocimientos y costumbres con participantes de otros distritos de Condesuyos. La actividad se convirtió en un espacio para valorar el aporte que este sector de la población continúa haciendo a la preservación de la identidad cultural de sus comunidades.

Adultos mayores brillan en feria de saberes y demuestran que el talento no tiene edad (Foto: Municipalidad de Condesuyos)

La feria busca rescatar y difundir los conocimientos tradicionales que aún conservan los adultos mayores, desde técnicas artesanales hasta manifestaciones artísticas y culturales que forman parte del patrimonio de los pueblos andinos.

Con su destacada participación, los representantes de Chuquibamba demostraron que la experiencia acumulada durante los años sigue siendo una valiosa herencia para las nuevas generaciones y una pieza clave para mantener vivas las tradiciones de Condesuyos.