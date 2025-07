Un grupo de adultos mayores del sector Villa Lourdes, en Mollendo, provincia de Islay, denunciaron que la ropa entregada por el Gobierno Regional de Arequipa no es adecuada para enfrentar las bajas temperaturas. Algunos beneficiarios denunciaron que las prendas son usadas y de muy mala calidad.

A pesar del clima frío en esta época de invierno, algunos adultos mayores de 60 años recibieron blusas, ropa de verano y prendas para jóvenes, las cuales no cumplen con los requisitos mínimos de abrigo.

Sumado a ello, señalaron que muchas de las prendas estaban visiblemente deterioradas, rotas o manchadas. La indignación crece entre los vecinos que exigen respeto y una verdadera atención para los más vulnerables.

“No estoy contenta. Hemos esperado más de tres horas para recibir esto, es ropa delgada, para niña. Esto no es justo, debió ser pijama, chompas de abrigo, para nosotros, más de 60 años”, dijo una de las afectadas.

RESPONDE GOBIERNO REGIONAL

Al respecto, José Fernando Isuiza Prado, gerente Regional de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de Arequipa, dijo que la donación fue de Sunat y se informó previamente que serían de segundo uso.

“La ropa es donación de Sunat, nosotros hacemos una selección previa para enviar a pobladores de las zonas rurales donde hace frío y también para la población vulnerable de la costa. En este caso de Islay, es zona costera y la ropa no será de abrigo porque hace calor (...) Antes del envío informamos a los que recibirán que las prendas son donaciones que nosotros recibimos de esta entidad y que son de segundo uso. Ellos saben todo eso y creo que el reclamo es más un acto político. Además, si ellas no querían las prendas no las hubieran recibido y nosotros entregábamos a los que más necesitaban”, indicó José Fernando Isuiza Prado.

Asimismo, comunicó que Islay fue la última provincia donde entregan estas donaciones.