Más de un centenar de adultos mayores del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) y usuarios de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) de Yanahuara participaron en desfiles, presentaciones artísticas y una recreación de la Proclamación de la Independencia como parte de las actividades por los 205 años de la independencia del Perú.

La actividad principal se desarrolló en el parque Primavera, donde integrantes de ambos programas representaron uno de los momentos más emblemáticos de la historia nacional. El protagonista de la escenificación fue José Eduardo Gustavo Corso del Carpio, de 94 años, quien interpretó a don José de San Martín y, desde su silla de ruedas, dio lectura a la proclama de la Independencoa del Perú, antes del tradicional desfile cívico.

José de San Martín fue representado por José Eduardo Corso del Carpio (Foto: Municipalidad de Yanahuara)

Las celebraciones también se realizaron en las sedes del CIAM ubicadas en el Coliseo, San Agustín, el parque Víctor Andrés Belaunde y Antiquilla. En estos espacios, los participantes ofrecieron recitales musicales y participaron en desfiles patrióticos, demostrando su entusiasmo por conmemorar las Fiestas Patrias.

A la fecha, el CIAM y la OMAPED de Yanahuara reúnen a más de 300 integrantes, quienes participan de manera permanente en talleres de baile, canto, yoga y manualidades, espacios orientados a promover un envejecimiento activo y fortalecer la integración social de las personas adultas mayores y con discapacidad.