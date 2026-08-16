La población del centro poblado de San Marcos, distrito de Umari, provincia de Pachitea, expresa su preocupación ante la “presunta tala ilegal y no autorizada de árboles dentro del Área de Conservación Privada (ACP) de San Marcos”, reconocida oficialmente mediante la Resolución Ministerial N.° 133-2011-MINAM, de fecha 16 de junio de 2011.

De acuerdo con información proporcionada por pobladores, una persona habría ingresado sin autorización al área protegida y estaría realizando actividades de tala, incluso con el uso de maquinaria pesada. Esta presunta intervención representa una amenaza para el ecosistema, los bosques y los recursos naturales que alberga esta zona de conservación.

Ante la alerta, pobladores y autoridades locales se trasladaron hasta el lugar para verificar la situación. Según manifiestan, durante la visita se encontraron *evidencias de una intervención reciente y maquinaria pesada abandonada en la zona*, hecho que incrementó la preocupación de la población.

Población solicita intervención inmediata

Frente a estos hechos, los pobladores comunicaron la situación a las autoridades policiales, entre ellas la Comisaría de Panao y la dependencia policial de Rancho, solicitando su intervención.

Sin embargo, según relatan los pobladores, la respuesta recibida habría sido que no se contaba con un patrullero disponible y que el lugar no correspondería a su jurisdicción.

Asimismo, los hechos fueron comunicados a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, a fin de que se adopten las acciones correspondientes. No obstante, la población señala que, hasta el momento, no habría recibido una respuesta efectiva frente a la situación denunciada.

Una zona clave para la protección del agua

La preocupación de los pobladores no se limita a la posible pérdida de cobertura forestal. El Área de Conservación Privada de San Marcos constituye un espacio de importancia para la protección de los recursos naturales y las fuentes de agua que abastecen a la población del distrito de Umari y, particularmente, al centro poblado de San Marcos.

Por ello, los pobladores consideran que cualquier intervención no autorizada dentro de esta zona debe ser verificada e investigada de manera inmediata, debido al potencial impacto sobre los bosques, las fuentes hídricas, la biodiversidad y el equilibrio ambiental.

Exigen presencia de las autoridades competentes

Ante la preocupación generada, la población de San Marcos hace un llamado urgente a las autoridades competentes en materia ambiental, forestal, policial y fiscal para que se constituyan en el lugar, verifiquen los hechos, determinen las responsabilidades que correspondan y adopten las medidas necesarias para impedir que continúen las actividades presuntamente no autorizadas.

Los pobladores solicitan que las autoridades actúen con celeridad y no esperen a que el eventual daño ambiental sea mayor, considerando que se trata de un área reconocida oficialmente como Área de Conservación Privada.

“El Área de Conservación Privada de San Marcos no solo protege nuestros bosques y biodiversidad; también protege el agua que necesitamos para vivir. La población exige que las autoridades actúen inmediatamente antes de que el daño sea irreversible”, manifestó un representante de la población.

Finalmente, los pobladores solicitan una “inspección y constatación oficial” del área, la identificación de las personas que habrían intervenido en la zona, la determinación de la legalidad de las actividades realizadas y, de corresponder, la adopción de las medidas administrativas, civiles o penales pertinentes para garantizar la protección del área de conservación.

La población de San Marcos espera que las autoridades competentes esclarezcan los hechos y actúen de manera oportuna para proteger este espacio natural y las fuentes de agua que dependen de su conservación.