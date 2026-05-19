Momentos de angustia vivieron dos adultos mayores la mañana de este lunes, luego de quedar atrapados en medio de un incendio que consumió parte de una vivienda ubicada en la calle Garcí Carbajal, en el Cercado de Arequipa. La densa humareda obligó a que ambos fueran rescatados por el techo del inmueble utilizando escaleras.

El siniestro movilizó a serenos de la Municipalidad Provincial de Arequipa y a los bomberos de la compañía 77, quienes ingresaron rápidamente a la zona para evacuar a los ancianos, dedicados al reciclaje. Debido a la gran cantidad de humo acumulado en la vivienda, el rescate se realizó desde la parte alta del predio para ponerlos a salvo.

Tras ser auxiliados, los adultos mayores recibieron atención inmediata por parte de paramédicos, quienes verificaron su estado de salud luego de la exposición al humo y el fuerte susto que atravesaron durante la emergencia.

Uno de los mayores temores de los bomberos fue que las llamas alcanzaran las viviendas y negocios contiguos, especialmente una tienda de productos de importación ubicada cerca del inmueble afectado. Por ello, las labores se concentraron en evitar la propagación del fuego hacia otros predios de la zona.

Sin embargo, la emergencia se complicó cuando el incendio volvió a reavivarse debido a que el agua de los bomberos se agotó y no se encontraron grifos operativos en calles cercanas. Ante esta situación, se solicitó el apoyo de una cisterna de la Municipalidad Provincial de Arequipa, con la que finalmente se logró controlar y extinguir totalmente el incendio.