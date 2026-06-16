Adultos mayores recorren calles de Mejía para exigir respeto y un trato digno

Con pancartas, música y bailes, decenas de adultos mayores participaron en un pasacalle por las principales calles del distrito de Mejía, provincia de Islay para sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir el abuso y maltrato hacia las personas de la tercera edad.

La actividad se realizó en el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez y reunió a los integrantes del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM), quienes llevaron mensajes orientados a promover el respeto, la inclusión y el reconocimiento de los derechos de este sector de la población.

Durante el recorrido, los participantes hicieron un llamado a la ciudadanía para valorar el aporte de los adultos mayores en la sociedad y contribuir a la construcción de entornos más seguros y libres de violencia para ellos.

A la jornada también se sumó la Instancia de Articulación Local, que acompañó las actividades de sensibilización desarrolladas en el distrito.

El pasacalle buscó visibilizar una problemática que afecta a miles de personas mayores en el país, donde casos de abandono, violencia psicológica, económica y física continúan siendo motivo de preocupación para las autoridades y organizaciones que trabajan en la protección de sus derechos.