Las zonas altoandinas de Arequipa soportarán desde este fin de semana frío intenso, viento y precipitaciones, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

De acuerdo a la entidad, se prevén temperaturas con valores cercanos a los -12 °C en áreas situadas por encima de los 4000 m s. n. m. para este sábado y domingo. Las provincias afectadas serán La Unión, Condesuyos, Castilla, Caylloma y Arequipa.

Además, se esperan precipitaciones de moderada intensidad en la sierra centro y sur del país, incluyendo la región arequipeña. Según su aviso, se pronostican acumulados de lluvia entre 9 y 13 mm/día para el lunes.

Asimismo, los vientos se intensificarán del domingo al martes, con ráfagas de más de 45 km/h. La alerta naranja implicará las provincias de Caylloma (Caylloma, Sibayo, Tisco, Tuti, Callalli, Yanque, San Antonio de Chuca) y Arequipa (San Juan de Tarucani).

Frente a ello, Indeci instó a las autoridades de los gobiernos regionales y locales a revisar las rutas de evacuación para dirigir a la población hacia una zona segura. También recomendó a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como determinar un sistema de alerta temprana.