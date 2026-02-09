Las enfermedades respiratorias se incrementarán en los ciudadanos de Arequipa, afectando principalmente a menores de cinco años y a adultos mayores de 65, debido a las condiciones climáticas adversas como la humedad, el frío y las constantes lluvias.

Roy Espinoza, jefe del área de Epidemiología del hospital Goyeneche, advirtió que los casos podrían aumentar hasta en un 5% en las próximas semanas. A la fecha, el establecimiento de salud atiende en promedio a 70 personas por semana con infecciones respiratorias, una cifra que podría incrementarse si persisten las bajas temperaturas.

El especialista explicó que la mayoría de estas infecciones son de origen viral y afectan el aparato respiratorio, por lo que no se recomienda la automedicación ni el consumo de antibacterianos. En ese sentido, exhortó a la población a acudir de inmediato a un establecimiento de salud ante la presencia de síntomas como fiebre persistente, irritabilidad o dificultad para respirar.

Asimismo, Espinoza recomendó mantener un adecuado abrigo, consumir bebidas tibias y cumplir con el esquema completo de vacunación como principales medidas de prevención. También sugirió el uso de mascarillas, especialmente en espacios cerrados o con alta concurrencia, para reducir el riesgo de contagio y proteger a las personas más vulnerables.

