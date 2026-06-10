Prime Video lanzó el tráiler oficial y el arte principal de la primera temporada de “Elle”, la esperada precuela de la franquicia “Legalmente Rubia”. La serie, producida por Amazon MGM Studios en asociación con Hello Sunshine, estrenará sus ocho episodios el próximo 1 de julio en la plataforma de streaming.

La compañía también confirmó que la producción ya fue renovada para una segunda temporada, incluso antes de su debut oficial.

La historia de Elle Woods antes de Harvard

La primera temporada de “Elle” transporta a los espectadores a 1995, varios años antes de que Elle Woods se convirtiera en una de las protagonistas más recordadas de la comedia romántica.

La trama muestra a la joven durante sus años de secundaria, enfrentando amistades complejas, romances adolescentes y los desafíos propios de la etapa escolar.

La serie también profundiza en la relación de Elle con su familia, especialmente con su madre, quien se convierte en uno de sus principales apoyos mientras construye la personalidad y confianza que la caracterizarán en el futuro.

Reese Witherspoon participa como productora ejecutiva

La serie fue creada por Laura Kittrell, conocida por su trabajo en producciones como “High School” e “Insecure”.

Kittrell comparte las funciones de showrunner y productora ejecutiva con Caroline Dries. Además, Reese Witherspoon, protagonista de las películas originales de “Legalmente Rubia”, participa como productora ejecutiva junto a Lauren Neustadter, Amanda Brown y Marc Platt.

Los dos primeros episodios fueron dirigidos por Jason Moore, reconocido por su trabajo en “Pitch Perfect”.

¿Quién interpreta a la joven Elle Woods?

El papel principal recae en Lexi Minetree, quien dará vida a la versión adolescente de Elle Woods.

El elenco también incluye a June Diane Raphael como Eva, madre de Elle, y Tom Everett Scott como Wyatt, su padre.

Completan el reparto principal Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano, Chandler Kinney, Zac Looker y Amy Pietz.

Entre los actores recurrentes destacan Brad Harder, Chloe Wepper, Danielle Chand, David Burtka, James Van Der Beek, Jessica Belkin, Kayla Maisonet, Lisa Yamada, Logan Shroyer, Matt Oberg y Sharon Taylor.

Prime Video celebrará el legado de Legalmente Rubia

Como parte de la promoción de la serie y de la celebración por los 25 años de “Legalmente Rubia”, Prime Video anunció “Elle World”, una experiencia gratuita que se realizará en Nueva York.

El evento incluirá activaciones temáticas, productos exclusivos y diversas actividades inspiradas en el universo de Elle Woods.

Las reservas estarán disponibles a través del sitio web oficial del evento a partir del 10 de junio.