La empresa Aeropuertos Andinos del Perú continuará a cargo de la administración de los aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna, tras la firma de la adenda N.° 5 al contrato de concesión con el Estado.

Según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la ampliación del contrato está vinculada a un compromiso de inversión de 470 millones de dólares, que se ejecutará entre los años 2026 y 2028.

MTC y Aeropuertos Andinos firman adenda para inversión de 470 millones de dólares (Foto: MTC)

En el caso del aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa, se prevé una inversión aproximada de 60 millones de dólares destinada a la ampliación del terminal aéreo, con el objetivo de duplicar su capacidad de atención, además del mejoramiento del cerco perimétrico.

La mayor inversión se concentrará en el aeropuerto de Juliaca, donde se destinarán alrededor de 200 millones de dólares para la construcción de una nueva pista de aterrizaje y la implementación de sistemas de drenaje externo.

En tanto, el aeropuerto de Puerto Maldonado recibirá una inversión de 35 millones de dólares y el de Tacna cerca de 50 millones, en ambos casos para la ampliación de su infraestructura. Asimismo, se contemplan inversiones adicionales en los cercos perimétricos de los terminales aéreos.

De acuerdo con Aeropuertos Andinos del Perú, en estas regiones del sur del país se movilizaron aproximadamente 4.6 millones de pasajeros hasta el año pasado, y la meta es alcanzar cerca de 5 millones de usuarios para el 2026.

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