El combustible volvió a convertirse en una preocupación para los arequipeños, solo en agosto, el precio promedio del petróleo o diésel se disparó 17.81% frente a julio, mientras que el gasohol regular aumentó 8.15%, según los registros del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en Arequipa. El encarecimiento no queda únicamente en los grifos, puede trasladarse al transporte y, progresivamente, a otros productos que consumen las familias.

El impacto preocupa porque el transporte representa cerca del 15% del gasto de los hogares dentro de la estructura de la canasta de consumo, así lo dio a conocer el director de la ODEI INEI en Arequipa, Flavio Charca Flores, quien explicó que esta división es la segunda con mayor ponderación después de alimentos y bebidas no alcohólicas. Por ello, cualquier variación en combustibles puede terminar reduciendo el dinero disponible para otras necesidades.

VARIACIÓN EN OTROS INSUMOS

Los registros oficiales muestran que el incremento no fue aislado. Además del diésel y la gasolina, el aceite de motor y lubricantes aumentaron 1.53%, mientras que las llantas y neumáticos subieron 1.22% durante agosto. El transporte, en conjunto, registró una variación mensual de 0.80%, de acuerdo con el cuadro de precios del INEI.

El encarecimiento también coincide con un mes en el que varios alimentos tuvieron variaciones considerables. El INEI reportó que, de los 430 productos que monitorea mensualmente, 132 aumentaron de precio, 91 disminuyeron y 207 permanecieron sin cambios. Entre los mayores incrementos estuvieron el melón, con 22.07%; brócoli, 21.87%; espinaca, 20.27%; y petróleo diésel, 17.81%.

Para Charca, parte de la explicación del alza del combustible está vinculada a factores externos y al impacto climático registrado durante agosto ocasionado por los derrumbes y bloqueos en el tramo entre Chala y Camaná en la Panamericana Sur, lo que afectó el traslado, además del contexto internacional que también presionó el precio del petróleo.

La preocupación se refleja directamente entre los transportistas, por su parte el presidente del gremio de transporte de carga, Teófilo Sánchez, sostuvo que el incremento está reduciendo sus márgenes de ganancia y afirmó que los transportistas están absorbiendo parte del mayor costo para evitar trasladarlo inmediatamente a los usuarios. Según señaló, el combustible que antes encontraban entre S/13 y S/14 ahora puede bordear los S/25 o S/27 en algunas estaciones.

“Estamos subvencionando parte de nuestros costos al público porque no hemos subido las tarifas de flete” señaló Sánchez.

El dirigente estimó que el mayor gasto les representa una pérdida cercana al 25% de lo que podían obtener por sus servicios y el impacto, se presenta en las diferentes rutas que cubren desde Arequipa hacia Lima, Cusco, Tacna y Puerto Maldonado. En este último destino, incluso, aseguró que el combustible puede superar los S/30 por galón.

Sánchez sostuvo además que el problema alcanza a los diferentes tipos de transporte, desde carga pesada hasta pasajeros interprovinciales y servicio urbano. En el caso de los fletes, afirmó que por ahora no los incrementaron pese al mayor costo operativo. Su argumento es que elevarlos terminaría repercutiendo en los precios de los productos que llegan a los mercados y, finalmente, en las familias.