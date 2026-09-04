La próxima contienda electoral en el distrito de Vista Alegre tendrá una particularidad que no pasa desapercibida: dos hermanos competirán por la misma alcaldía, aunque desde distintas organizaciones políticas.

Contienda electoral

Wilman Jorge Bravo Quispe de 50 años, postula por Alianza para el Progreso, mientras que Willy Armando Bravo Quispe de 42 años, busca retornar a la Municipalidad Distrital de Vista Alegre como candidato de Somos Perú.

Ambos conocen el funcionamiento de la administración municipal. Jorge Bravo es actualmente alcalde provincial de Nasca, mientras que Willy Bravo ya ocupó anteriormente la alcaldía de Vista Alegre. Ahora, sus caminos políticos vuelven a coincidir en una elección que pondrá a prueba el respaldo ciudadano a cada candidatura.

La candidatura de Jorge Bravo llega acompañada de cuestionamientos relacionados con actividades mineras y su posible impacto sobre zonas arqueológicas de Nasca.

Investigaciones periodísticas han informado sobre concesiones y petitorios mineros vinculados al actual alcalde y a empresas relacionadas con él, algunos de ellos cerca a áreas de protección de las Líneas y Geoglifos de Nasca.

También se han difundido cuestionamientos sobre el uso de maquinaria pesada en sectores considerados patrimonio arqueológico, entre ellos Los Paredones.

A ello se suma una investigación fiscal en la que Jorge Bravo Quispe figura como acusado por el presunto delito de atentado contra monumentos arqueológicos. En la documentación fiscal se solicita una pena de cuatro años, cinco meses y quince días de prisión, además de días multa e inhabilitación.

Los cuestionamientos a la gestión de Jorge Bravo no se limitan al ámbito de las actividades mineras. Dentro del propio Concejo Provincial de Nasca surgió recientemente una controversia relacionada con la denominación del remodelado Coliseo Municipal.

El regidor provincial Julio Oropeza calificó de “mentiroso” al alcalde luego de que este señalara que la propuesta para denominar el recinto como Ylmer Villanueva Arias había sido presentada por el regidor Juan Huamán Reyes.

Oropeza aseguró que él también había presentado, en reiteradas oportunidades, una propuesta para que el coliseo lleve el nombre del docente y promotor deportivo Víctor Alanya Mendivil. “Es mentiroso, también lo pedí yo. Tres veces lo he pedido. No sé qué está pasando con el alcalde, que me está ignorando.”

El regidor incluso reclamó que la decisión no sea tomada únicamente por los integrantes del concejo y propuso que sea la ciudadanía la que determine el nombre del recinto. “Que lo haga el pueblo. Que haya una consulta.”

Oropeza sostuvo que su propuesta busca reconocer la trayectoria de Alanya Mendivil como docente, promotor cultural y deportivo, y afirmó que continuará solicitando formalmente que la población participe en la decisión.

Postula el hermano

Por su parte, Willy Armando Bravo Quispe buscará retornar a la Municipalidad Distrital de Vista Alegre, luego de haber ejercido como alcalde hasta el año 2022.

Su candidatura por Somos Perú lo coloca nuevamente en la escena política local y lo obliga a defender los resultados de su anterior administración frente a las críticas de sectores de la población.

Durante la pandemia de COVID-19, Willy Bravo también protagonizó una polémica por declaraciones públicas sobre el origen del coronavirus que fueron cuestionadas por carecer de sustento científico. “El coronavirus es la unión del sida con la TBC”, fue lo que dijo.

La particularidad de esta elección no radica únicamente en el vínculo familiar de los candidatos. Ambos llegan con antecedentes políticos que serán sometidos nuevamente al escrutinio de los electores.

EL DATO: Por la alcaldía de Vista Alegre, también hay otros cinco candidatos, que figuran en el portal del Jurado Nacional de Elecciones.

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