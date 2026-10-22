Agreden a inspectoras de transporte y policías no intervienen oportunamente en Arequipa

Dos inspectoras de la Municipalidad Provincial de Arequipa fueron insultadas y hostigadas por conductores que prestan servicio de transporte infornal a través de “colectivos” durante un operativo de fiscalización en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, en José Luis Bustamante y Rivero. Pese a que la intervención contaba con presencia policial, los agentes no actuaron oportunamente para controlar a los transportistas y proteger a las trabajadoras.

El incidente ocurrió cuando las inspectoras intervinieron una combi que no tenía permiso para prestar el servicio de transporte. En lugar de acatar la fiscalización, el conductor continuó manejando con las dos trabajadoras dentro del vehículo para evitar que fuera trasladado al depósito municipal.

Mientras la unidad avanzaba unos metros, otros transportistas rodearon la escena y comenzaron a insultar a las inspectoras. Incluso, algunos alentaban al conductor a chocar el vehículo para impedir que se lo llevaran. Finalmente, el chofer se estacionó junto a una pared, en una maniobra que aparentaba buscar una colisión.

Durante estos momentos de tensión, los policías que acompañaban el operativo no intervinieron de manera oportuna para controlar a los conductores ni evitar que continuaran hostigando a las trabajadoras municipales.

Ante los insultos y las exigencias de que descendieran del vehículo, una de las inspectoras respondió a los agresores: «Tócame, tócame», decía en medio del enfrentamiento verbal.

El gerente de Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Yoni Calle confirmó que las dos trabajadoras fueron agredidas y señaló que se presentó una denuncia en la comisaría. Además, informó que el conductor fue intervenido por la Policía y que, al haberse producido los hechos en flagrancia, será investigado.

El funcionario también advirtió que las agresiones contra los inspectores de transporte no son un hecho aislado. Según indicó, en anteriores intervenciones se registraron ataques físicos que incluso ocasionaron lesiones en la nariz de uno de los trabajadores.