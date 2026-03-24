Algunos pobladores del Valle de Tambo, provincia de Islay bloquearon esta tarde un tramo de la carretera Panamericana Sur, en la zona de Ventillata, conocida como El Fiscal, en rechazo al proyecto minero Tía María y La Tapada.

El cierre de la vía interrumpió el tránsito vehicular entre Arequipa y Moquegua, afectando a decenas de pasajeros y transportistas que quedaron varados durante varias horas.

Los manifestantes, identificados con banderolas verdes, señalaron que la medida es indefinida y responde al avance de las obras del proyecto de la empresa Southern Perú. Según indicaron, temen que la actividad minera genere contaminación al río Tambo y ponga en riesgo la agricultura del valle, principal sustento económico del distrito de Cocachacra.

Durante la protesta, los pobladores colocaron piedras en la vía, quemaron ramas y realizaron un bloqueo humano para impedir el paso de los vehículos. La medida generó largas filas y malestar entre los conductores, especialmente aquellos que se dirigían por motivos laborales o educativos.

Los agricultores recordaron que mantienen su oposición al proyecto hace varios años y advirtieron que continuarán con las movilizaciones mientras no sean escuchados.

Cabe señalar que la empresa minera ha iniciado trabajos preliminares, como movimientos de tierra, lo que reactivó el conflicto social en la provincia de Islay.

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