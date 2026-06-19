Hasta la tarde del jueves, al menos 20 de los 109 alcaldes que hay en la región Arequipa confirmaron su participación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, a los que se sumarían otras autoridades ediles que solicitaron licencia en los últimos días, pero cuya candidatura aún no se materializa.

Cabe precisar que los números que se dan a conocer reflejan las candidaturas oficializadas al Gobierno Regional de Arequipa o alguno de los 8 municipios provinciales de la región.

LICENCIAS DE ALCALDES

De momento, Cristhian Cuadros, alcalde de La Joya, dejó el sillón municipal para enfocarse en su candidatura al Consejo Regional de Arequipa. Su licencia es a partir del 8 de junio.

Se le suma el alcalde de Mariano Melgar, Óscar Ayala, quien también solicitó una licencia por 120 días, no obstante, su pretensión aún es desconocida. Se estima sería como consejero regional. En su reemplazo ingresa el primer regidor Reimer Montesinos, sin embargo, este último es candidato oficial al Consejo Regional, por lo que la alcaldía pasará a manos de la segunda regidora, Estela Peña.

Camilo Rodríguez, alcalde de Huaynacotas, hizo oficial su candidatura como consejero regional, en su caso, la licencia solicitada fue de 30 días. Julio Candia, alcalde de Atico también se suma a este pelotón.

Está el caso de la alcaldesa de Arequipa, Ruccy Oscco, quien solicitó 30 días, aún sin tener partido ni cargo definido. Manuel Vera de Cerro Colorado y Renzo Salas de Sachaca están en la misma situación.

El resto de alcaldes que pidió licencia son: Alfredo Benavente (Selva Alegre), Fredy Zegarra (Bustamante y Rivero), Roberto Muñoz (Socabaya), Esmelín Pacheco (Santa Isabel de Siguas), Jonathan Machado (Samuel Pastor), Yesenia Condori (Quilca), Marcos Laura (Cháparra), Flavio Aranguren (Yauca), Luis Alva (Atiquipa), James Casquino (Yanaquihua), Abel Suárez (Cocachacra), Fernando Camargo (Dean Valdivia), Richard Ale (provincia de Islay).

REGIDORES QUE DEJAN VACÍOS

Sin embargo, no solo la ausencia de los alcaldes pasará factura a los municipios, existiendo al menos 19 regidores que también pretenden un nuevo cargo que los obliga a solicitar una licencia.

Uno de los gobiernos locales que sufre bajas de momento es la Municipalidad de Cayma, donde cuatro concejales tomarán licencia de sus funciones por 30 días. Zulema Nuñonca y Carmen Paucar postulan para la alcaldía provincial, mientras que Wilbert Guillermo Díaz e Iván Velásquez postulan a la alcaldía distrital de Cayma.