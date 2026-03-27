En la región Arequipa existen 26 Centros de Acogida Residencial (CAR), de carácter público y privado, bajo la administración de diversas entidades, y de todo este universo dos no se encuentran acreditados, siendo ambos administrados por el Gobierno Regional de Arequipa.

Sobre esta situación, el gerente regional de Desarrollo e Inclusión Social, Fernando Isuiza Prado, indicó que se encuentran en el levantamiento de observaciones hechas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

“Nosotros estamos en un proceso de cumplimiento de toda la documentación necesaria que se ha vencido el 18 (de marzo), nosotros hemos pedido una ampliación y estamos en ese proceso”, refirió.

Según explica el funcionario la principal observación radica en las casas de contingencia del CAR Aldea Infantil Sor Ana de los Ángeles Monteagudo, ubicado en José Luis Bustamante y Rivero. Estas instalaciones deben pasar por un mantenimiento que no se efectuó por la falta del presupuesto, no obstante, Isuiza Prado indicó que este ya fue asignado.

“Son 45 días de plazo por el tema del mantenimiento, estaremos trasladando a los 10 niños a la contingencia que está en Autodema”, precisó.

ALBERGUE EN CARAVELÍ

El segundo caso es del CAR Aldea Infantil Virgen del Buen Paso, ubicado en el distrito de Caravelí. Esta institución alberga a 7 niños y adolescentes, entre los 6 y 17 años, siendo esta cifra el tope máximo del que se dispone. Este albergue, a diferencia del anterior, ya pasó por un mantenimiento, sin embargo, aún está a la espera de la acreditación.

El funcionario indicó que el Gobierno Regional de Arequipa no tendría por qué administrar estos albergues, siendo el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) el que debería estar a cargo.