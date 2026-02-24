Víctor Hugo Rivera, alcalde provincial de Arequipa, afronta su tercera investigación en el mes por vulnerar la neutralidad. En esta ocasión, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa 2 incluyó a Harry Gómez, funcionario de confianza de Rivera, y a Adolfo Donayre, ex asesor, por presuntos actos proselitistas en la entrega de resoluciones de saneamiento.

Cabe precisar que los tres involucrados se encuentran afiliados a Alianza Para el Progreso (APP).

Alcalde Víctor Hugo Rivera en la entrega de resoluciones en Yura (Foto: JEE)

Según el Informe N° 0065-2026-NMC-JEEAREQUIPA2-EG2026/JNE, durante la entrega de títulos de propiedad en La Perla Escondida, en Yura, se observa a los 3 involucrados en un video en el cual Harry Gómez, subgerente de Asentamientos Humanos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, resalta la labor de Adolfo Donayre, quien en ese momento ya figuraba como candidato inscrito a la Cámara de Diputados.

Como parte de los medios evaluados por el Área de Fiscalización del ente electoral, también se presentan fotografías publicadas por Donayre en su cuenta de Facebook, siendo esto considerado como acto proselitista al aparecer con propaganda en su indumentaria.

Adolfo Donayre investigado por el Jurado por actos proselitista (FOTO: JEE)

Las presuntas infracciones en las que habrían incurrido sería: practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato en el caso de Víctor Hugo Rivera, por hacer proselitismo político en la inauguración o inspección de obras públicas en el caso de Adolfo Donayre y por hacer propaganda a favor alguna agrupación política, candidato o campaña en el caso de Harry Gómez.

