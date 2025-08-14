Durante la sesión solemne por el 485 aniversario de Arequipa, el alcalde Víctor Hugo Rivera Chávez solicitó al Ejecutivo nacional el presupuesto de mil millones de soles para la ejecución de infraestructura vial en la ciudad. La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Municipal, donde estuvo presente el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero.

Aprovechando la ocasión, Rivera Chávez solicitó al ministro Manero el presupuesto necesario para ejecutar el proyecto del puente de Umapalca y las vías de acceso al distrito de Sabandía, así como los intercambios viales prometidos.

El alcalde sorprendió al anunciar que será la Sociedad Minera Cerro Verde la encargada de elaborar y ejecutar el expediente técnico del intercambio vial de la avenida Metropolitana, con un costo de 189 millones de soles. Meses antes, el burgomaestre se comprometió a contar con la aprobación de los expedientes técnicos para la construcción de tres intercambios viales para esta fecha, el aniversario de Arequipa.

En cuanto al puente, Ernesto Gunther, Rivera Chávez indicó que la obra terminará entre el 15 y el 18 de septiembre, a pesar de que el plazo establecido para su ejecución es de 60 días calendario.

El alcalde también se dirigió a sus críticos en relación con la elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano y del Plan de Acondicionamiento Territorial, asegurando que ambos documentos están en un 60% de avance.

Respecto al transporte urbano, el alcalde reconoció que no se han cumplido las promesas realizadas. Hizo un mea culpa y se comprometió a trabajar en la mejora del sistema de transporte durante el año y cuatro meses restantes de su gestión.

Es importante señalar que, durante la presentación de las autoridades, la congresista María Agüero fue abucheada por el público. En cuanto a la participación del ministro Ángel Manero, este se limitó a mencionar que el puerto Corío será una realidad para el 2026.

