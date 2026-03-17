El pasado 13 de marzo el candidato presidencial de Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, realizó una caravana en la ciudad de Arequipa y en la concentración de la misma estuvo presente el alcalde distrital de Chala, Agustín Condori Motta.

La autoridad edil habría vulnerado el principio de neutralidad, toda vez que durante su estancia llevaba un gorro con el distintivo de la organización política a la cual se encuentra afiliado desde el 7 de enero de este año.

Las imágenes en las que aparece Agustín Condori corresponden a la reunión previa a la caravana que se realizó el 13 de marzo, el lugar de concentración fue el óvalo ubicado entre la avenida Paseo de la Cultura y la avenida Hartley en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Cabe señalar que Agustín Condori no es la única autoridad de Chala afiliada a esta organización política, junto a él, las regidoras Carmen Roció Gamero Gallardo y María Yessenia Gala Aco también figuran dentro del padrón de afiliados presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones en enero de este año.

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