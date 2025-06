Durante la audiencia pública de rendición de cuentas, el alcalde de la provincia de Islay, Richard Ale Cruz, arremetió duramente contra el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, luego que afirmara que los “metales funcionan como nutrientes para las plantas, más no son contaminantes”.

HECHO

En la audiencia, que se realizó el viernes 30 de mayo, la autoridad edil no dudó en calificarlo de “asno” y consideró una afirmación absurda y peligrosa del titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Sostuvo que desde hace más de un mes, el río Tambo presenta una coloración anómala, situación que ha generado preocupación entre los agricultores no solo por los cultivos, sino también por la salud.

“Quiero objetar desde las declaraciones del ministro que dice que esos minerales en el río son beneficio para la agricultura. No he conocido un asno más asno que este señor (...) Si te tomas cosas benéficas y en demasía te hace mal, basado en esos principios, ese señor debe ser fusilado porque no tiene compasión, no tiene sentimientos hacia la humanidad”, expresó Ale Cruz.

El burgomaestre aseguró que el río Tambo sí está contaminado, pues meses atrás se realizaron pruebas confirmando esta hipótesis. Por ello, solicitó una vez la intervención de las autoridades competentes para paralizar actividades mineras ilegales.

De no hacer caso, no descartó que la población se vuelva a levantar en una marcha.

PROYECTOS

En audiencia, también anunció que la ejecución del Castillo Forga en Mollendo ya está en proceso de licitación y será beneficioso para el turismo en el sector.

VIDEO: ALCALDE SE EXPRESÓ EN AUDIENCIA

Alcalde de Islay, Richard Ale: Ministro Ángel Manero merece ser "fusilado"