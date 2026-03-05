La Comisión de Infraestructura del Consejo Regional de Arequipa citó para el mediodía del miércoles al alcalde distrital de La Joya, Cristhian Cuadros, como el actor más interesado en la transferencia de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de esta jurisdicción, sin embargo, la autoridad edil nunca se presentó, dejando plantados a miembros de Sedapar, del Gobierno Regional de Arequipa, dirigentes joyinos y alcaldes de centros poblados.

Pese a que la Municipalidad de La Joya pide desde el 2023 que la administración de la PTAR se realice a la comuna y no a Sedapar, hasta el momento las autoridades locales no sustentan técnica ni legalmente este pedido, recordando que por normativa las plantas deben ser administradas por la empresa prestadora del servicio existente en la localidad.

La reunión se programó para las 12:30 horas, sin embargo, luego de más de 40 minutos de espera, esta inició sin la presencia de Cristhian Cuadros.

En el desarrollo de la cita, la gerente de Sedapar, Yanet Montoya, explicó que el proceso de transferencia de la PTAR inició el 17 de febrero, con el envío del expediente desde el Gobierno Regional de Arequipa.

Huber Mamani, alcalde del Centro Poblado de San Isidro, precisó que el compromiso de la Región desde el 2013 era trasladar la administración a la comuna de La Joya. En el cierre, se programó otra reunión para el 18 de febrero.

Por definir:

La entidad que asuma la administración de la PTAR se encargará de su operación y mantenimiento.

23 pueblos de La Joya dependen de la PTAR para tener agua potable.

