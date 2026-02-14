Mientras el alcalde del distrito de Majes (Caylloma), Jenry Huisa Calapuja (32), proyecta lo que sería su campaña electoral al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), la Fiscalía realiza las investigaciones por las múltiples denuncias que presentaron contra el precandidato.

Según la consulta hecha al registro de Casos Fiscales, hasta el 9 de febrero, Huisa figura como imputado, investigado y denunciado en al menos 17 carpetas fiscales por delitos de violencia familiar y contra de la administración pública.

Entre los cargos más graves registrados por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Fiscalía Penal Corporativa de El Pedregal se encuentran investigaciones como Corrupción y Mala Gestión, Colusión Simple y Agravada, Concusión, y Negociación Incompatible, este último derivado a la Fiscalía Anticorrupción de Lima.

Además de estar involucrado como presunto agresor en contra de una mujer, lo mismo que le habría llevado a una investigación preliminar en su contra.

Cabe recordar que Huisa está voceado como precandidato al Gobierno Regional de Arequipa por el partido de Ahora Nación, aunque eso se definirá en los siguientes meses cuando inicie la campaña electoral para municipios y gobiernos regionales. Es necesario precisar que la autoridad no presenta investigaciones preparatorias, por lo que existe la posibilidad de que los casos podrían ser archivados.

Uno de los hechos más cuestionados en la gestión de Huisa fue la plantación de palmeras en El Pedregal y su elevado costo.

