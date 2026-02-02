El alcalde del distrito de Majes, Jenry Huisa Calapuja, participó el sábado 31 de enero en una actividad política realizada en la ciudad de Juliaca, región de Puno, donde Alfonso López Chau (Ahora Nación) inició oficialmente su campaña como candidato a la presidencia de la República.

La actividad contó con la participación de dirigentes y simpatizantes del partido político de López Chau. De acuerdo con imágenes publicadas por Flavio Calcina, candidato a diputado por Arequipa, en su cuenta de TikTok, se observa que el burgomaestre de Majes se ubicó al lado del candidato presidencial durante un recorrido por la ciudad.

Esta situación ha generado cuestionamientos sobre la posible vulneración del principio de neutralidad electoral, un hecho que vuelve a arrastrar Jenry Huisa, quien, afiliado a Ahora Nación, postula para ser gobernador de Arequipa. Según fuentes internas, Jenry Huisa se ausentó por dos días, e incluso en el viaje estaba la regidora Yaidrit Florez Arotaype.

Regidora de Majes también habría viajado para actividad. Foto: GEC.

De acuerdo a Jorge Sumari, especialista en derecho electoral, la participación de una autoridad municipal en funciones en actos de carácter proselitista podría contravenir las normas de neutralidad, más aún cuando el funcionario no ha presentado su renuncia al cargo, requisito obligatorio para quienes pretendan postular en las Elecciones Regionales Municipales (ERM), las cuales serán el 4 de octubre de 2026.

Según el JNE, los altos funcionarios que buscan postular a las ERM deben presentar su renuncia por escrito, ante la entidad pública correspondiente, hasta el martes 7 de abril de 2026. El cargo del documento de renuncia debe ser presentado por el renunciante ante el JNE, a través de la Mesa de Partes Virtual (MPV), hasta el 14 de abril de 2026. La renuncia debe hacerse efectiva 60 días antes de las elecciones.

El especialista precisó que, si bien las autoridades pueden tener afinidad política, no deben participar activamente en campañas electorales. Si bien podría haber sido invitado para las actividades de La Candelaria, esto no debería implicar su paso por la actividad proselitista.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la autoridad edil está involucrada en hechos similares, pues en su cuenta lleva otros procesos relacionados.

Alcalde de Majes en actividad política de Alfonso López Chau, en Puno. Foto: Flavio Clacina, candidato.