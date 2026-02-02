De cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el exalcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada, ya empezó con las exposiciones públicas y así lo demostró el sábado 31 de enero, en el que sostuvo una reunión con su equipo territorial que lo apoyará.

En ese sentido, presentó a las personas que lo apoyarían en distritos con el partido Fuerza Arequipeña, en el cual ya está en proceso de afiliación, según fuentes internas. La exautoridad ahora busca el cargo de gobernador regional de Arequipa.

Durante el encuentro, Zegarra Tejada abordó el escenario político regional y la eventual presencia de posibles contendores electorales, entre ellos el exgobernador Elmer Cáceres Llica, cuya participación aún no ha sido confirmada.

En el marco de esta actividad, se presentaron a representantes, entre ellos Javier Ismodes, David Barriga de Alto Selva Alegre, Rene Enciso de Socabaya, Aristides Cuadros (La Joya), Diego Sánchez (Sachaca), Hugo Mendoza (Yura), Norma Mamani (Jacobo Hunter), Carlos Alva (Miraflores), Norma Cruz (Cayma), Antonio Zavala (Paucarpata), Julio Milon (Mollendo), Fernando Salazar (Cocachacra), Rutbel Begazo y Cascely Calizaya, Mariano Melgar.

Asimismo, en la actividad estuvieron presentes Elmer Arenas y David Amanqui, quienes fueron presentados como candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, respectivamente.