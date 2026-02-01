En su reciente paso por la ciudad de Arequipa, el general PNP (r) Alberto Jordán, candidato al Senado por Renovación Popular, propuso una reforma integral del sistema penitenciario, planteando que las cárceles sean trasladadas fuera de las zonas urbanas para frenar la criminalidad y los delitos conexos.

CÁRCELES

Jordán advirtió que el 95 % de penales del país se encuentran rodeados de viviendas, lo que genera prostitución, venta de drogas, extorsiones y negocios ilegales alrededor de estos centros, alterando la vida normal de los ciudadanos.

Por ejemplo, el penal de Socabaya, en Arequipa, sostuvo que superó su capacidad de internos y se ha convertido en un foco de inseguridad para los vecinos de la zona. Por ello, indicó que estos centros penitenciarios deben ubicarse a más de 10 kilómetros de las ciudades, en zonas alejadas.

“Lo que se propone con López Aliaga es que se lleven a la selva y a lugares no contactados. Sería el traslado de las cárceles de máxima seguridad a zonas remotas de la selva peruana, similares al antiguo penal del Sepa; se hace limpieza, se construye penal con condiciones y que esté a cargo de las Fuerzas Armadas”, explicó.

Al ser una propuesta a largo plazo, aseguró que se podría ejecutar de tener voluntad política; de lo contrario, sería un caos en los próximos años.

Por otro lado, respaldó el uso de grilletes electrónicos a extranjeros no registrados para monitorear sus actividades. Asimismo, una inversión superior a US$1,000 MM para potenciar la inteligencia policial y militar.

MINERÍA

En cuanto al REINFO, enfatizó que no debe ampliarse, al considerar que se ha convertido en un mecanismo que encubre actividades ilegales. “Puede ir siempre y cuando se cumplan los estándares de ley. Si se permite la minería, debe ser bajo un marco legal”, dijo sobre el proyecto Tía María.