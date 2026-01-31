En Arequipa, al menos 12 candidatos a la Cámara de Diputados y del Senado no participarán de las elecciones al declararse improcedente su solicitud de inscripción por diversos motivos, además de que el Jurado Electoral Especial de Arequipa 1 abrió 7 expedientes de exclusión de candidatos.

IMPROCEDENTE

En esta lista figuran los candidatos a diputados: Víctor Manuel Chirinos Zereceda (Juntos Por el Perú), Marilia Xiomara Zuñiga Paco (Avanza País) quien presentó su renuncia, Yair Leandro Arias Raymondi (Partido Democrático Federal), José Díaz Rodríguez (Partido Morado), Karin Ysolina Pizarro Mendoza (Perú Acción), Jolwer Alberto López Zúñiga (Perú Moderno), Nelsi Hermilia Chavez Huaman, Jessica Lorena Pérez Vaca, Percy Yvan Zapana Vargas, Linda Estefani Gallardo Diaz (Partido País Para Todos).

Por otro lado, para senadores no participarán de la contienda Emilia Manuela Corzo Tranca (Libertad Popular) por no llenar correctamente su hoja de vida y Reyna Isabel Chancolla Calle (Juntos Por el Perú) por afiliarse fuera de los plazos.

EXCLUSIÓN

Aparte de la improcedencia en la inscripción de los candidatos ya mencionados, el JEE Arequipa 1 dispuso el inicio del procedimiento sancionador por omisión de información y/o falsedad en el rubro de relación de sentencias de su hoja de vida contra 5 postulantes.

Corresponden a este caso los candidatos a diputados: Vilma Zúñiga Farfán (Perú Moderno); Anghelo Jhorcineo Hernández Ysla y Ángel Elías Champi Inca (Un Camino Diferente); Héctor Enrique Ordoñez Salas (Perú Acción) y Cirilo Metadio Supo Quico (Ahora Nación).

De igual manera, se dispuso la apertura de un expediente de exclusión de candidato para los aspirantes a diputados Alexis Gamarra Palomino (PRIN) y Hernán Ignacio Gutiérrez (Partido Frente de la Esperanza 2021), ambos también por omitir información sobre sentencias.