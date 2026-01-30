De cara a las Elecciones Generales 2026, la ONPE instaló siete oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) en la región Arequipa, las cuales permitirán orientar a la población sobre el proceso de votación.

Las elecciones se llevarán a cabo el 12 de abril de 2026, y para ello, se implementaron las ODPE en Arequipa, Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, Camaná, Caylloma, Condesuyos y Mollendo. De este modo, la ciudadanía podría elegir al presidente y vicepresidentes de la República, senadores y diputados, así como a los representantes ante el Parlamento Andino.

Entre las funciones de las ODPE están el sorteo y capacitación de los miembros de mesa, determinación de locales y mesas de votación, la distribución del material electoral, la difusión permanente de información electoral a la ciudadanía, entre otros.

PADRÓN ELECTORAL

Según informaron, 1 millón 226 mil 525 electores de la región de Arequipa participarán en los comicios. Para ello, se habilitarán 504 locales de votación, y se instalarán unas 4,215 mesas de sufragio.

Del total, en la ODPE Arequipa son 119 locales de votación con 1250 mesas de sufragio para 369 354 electores; la ODPE Cerro Colorado tendrá 138 locales con 1 325 mesas y 389 574 electores; la ODPE José Luis Bustamante y Rivero contará con 66 locales, 655 mesas y 192 429 electores; la ODPE Camaná dispondrá de 55 locales, 298 mesas y 84 303 electores.

Mientras que la ODPE Caylloma habilitará 43 locales, 405 mesas y atenderá a 112 683 electores; ODPE Condesuyos tendría 32 locales, 104 mesas para 26 773 electores, y la ODPE Mollendo contaría con 21 locales, 178 mesas y 51 409 electores.