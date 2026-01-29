Esta mañana a nivel nacional se realizó en simultáneo el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026; en el caso de Arequipa, se eligieron a 37,440 personas para cumplir el rol de titulares y suplentes en las 4,160 mesas de sufragio que conforman Arequipa.

Este sorteo en la ciudad se realizó en tres lugares: Cercado de Arequipa, Cerro Colorado y José Luis Bustamante y Rivero, donde se ubican las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Armando Echevarría, jefe de la ODPE Cerro Colorado, señaló que su jurisdicción abarca 12 distritos, con un total de 1,325 mesas.

Previamente, hace una semana se realizó la preselección de 25 miembros de mesa, seleccionados por grado de instrucción, excluyéndose a los mayores de 65 años y aquellos que anteriormente fueron miembros en procesos electorales. Alrededor de las 11:30 horas terminó el sorteo en esta sede, procediendo a la publicación de los sorteados en lugares de mayor acceso público.

De estos 25 se seleccionaron 9 miembros de mesa, los 3 primeros titulares y los otros 6 como suplentes. “En esta oportunidad, ONPE ha creído importante ampliar la cantidad de suplentes para poder nosotros tener la seguridad de garantizar la participación de los miembros de mesa”, señaló.

Por su parte, Libio Huaire, jefe de la ODPE José Luis Bustamante y Rivero, precisó que en su jurisdicción son 10 distritos los involucrados, donde se ubican 66 locales de votación con 655 mesas de sufragio y 192,429 electores.

Recordó que las capacitaciones iniciarán de manera personalizada o cuando se le entregue su credencial a domicilio.

De otro lado, las personas podrán consultar vía web si fueron elegidos para cumplir esta labor; solamente deberán acceder al enlace: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe , donde colocarán sus datos para verificar si son miembros de mesa.