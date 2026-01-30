En su paso por la ciudad de Arequipa, el candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aseguró que todo su equipo cuenta con su confianza, a pesar de inducirlo al error en algunos aspectos sobre la actualidad de proyectos en la región.

La noche anterior, el candidato sostuvo un conversatorio acompañado de los candidatos Ricardo Ramírez (senador) y Christian Aranda (diputado), quienes pusieron sobre la carpeta el problema de Majes Siguas, asegurando que la traba está en el Gobierno Regional de Arequipa.

Pese a que Majes Siguas se encuentra ya en manos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego desde julio del 2024, esta situación no se aclaró durante este conversatorio en el que López Aliaga propuso, mediante el Congreso, pasar el proyecto al Gobierno central.

Frente a esta desinformación, López Aliaga aseguró que su equipo goza de su confianza: “Yo soy una persona de gerencia, no de palabritas, yo entrego resultados, yo hago fast-track, hago concurso oferta, entero rápido”, señaló.

PROMESAS

En los dos días de presencia, el candidato prometió la dotación de agua en las zonas más alejadas de Arequipa, tal cual se hizo en Lima; sin embargo, esto implicaría el cambio en la normativa de acondicionamiento territorial.