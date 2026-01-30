Virgilio y César Acuña comparten apellido, pero la diferencia de ideologías los mantiene a la distancia; es así que el candidato a la vicepresidencia por el Partido Democrático Federal, Virgilo Acuña, indicó que su hermano no debió aliarse con la exmandataria Dina Boluarte.

“Yo creo que no ha debido hacer una alianza con Dina Boluarte (…) Si él en su momento, o el partido político Alianza para el Progreso, hubiera fomentado una nueva elección, cuando salió Pedro (Castillo), el Perú fuera distinto, y no hubiéramos perdido dos o tres años de tiempo con este gobierno de Dina y de Jeri”, manifestó durante su llegada a Arequipa para la campaña política en la región.

Virgilio Acuña aprovechó también para marcar la distancia ideológica con su hermano: “Tenemos pensamientos distintos; mientras Alianza Para el Progreso promueve un centralismo y defiende esas organizaciones políticas mafiosas, nosotros lo que hacemos es promover un nuevo sistema”, señaló.

De otro lado, sobre la plancha presidencial, descartó que él encabece la lista fuera de la nómina presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones, precisando que todo lo definió la interna del partido.

Respecto a la ideología del Partido Democrático Federal, Acuña manifestó que se sienten nacionalistas: “Nuestro interés es cuidar nuestra nación y ahora más que estamos en un mundo tan competitivo, nuestro interés es primero cuidar nuestros recursos naturales. La soberanía de un país no es solo cuidar la frontera; la soberanía de un país es cuidar sus recursos naturales”, añadió.