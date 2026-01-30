Bajo el concepto de que el Perú es un país soberano, el candidato presidencial del Partido Democrático Federal, Armando Massé, afirmó que un gobierno suyo no acatará disposición alguna de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de plantear el cambio de constitución.

“Lo que yo planteo es decir, señores de esa corte, ustedes son una corte extranjera que no vive el suplicio que tienen los peruanos; por lo tanto, yo a usted no le pienso hacer caso porque yo tengo mi sistema de justicia y, por último, tengo mi tribunal constitucional y tengo mi defensor del pueblo”, señaló.

El candidato llegó a Arequipa acompañado de Virgilio Acuña, candidato a la vicepresidencia, donde realizará un recorrido por las provincias hasta el domingo, día en el que se realizará la presentación de candidatos al Senado y Cámara de Diputados en el sector Las Lomas, de la autopista Arequipa La Joya.

En otro punto, propuso el cambio a un sistema federal donde cada región tenga una autonomía económica; no obstante, para ello señaló que se debe cambiar la Constitución.

“Hay que cambiar la Constitución, definitivamente, es un cambio muy difícil, pero si nosotros vamos a corrernos de la responsabilidad, entonces, ¿para qué estamos como partido?”, manifestó.

En cuanto al sistema federativo, precisó que cada región tendrá la oportunidad de velar por sus requerimientos más importantes en salud, seguridad, e infraestructura con la realización de cabildos abiertos.

Aunque no supo precisar en cuántos estados federales se dividirá el país, añadió que esto dependerá de la iniciativa de las propias regiones.