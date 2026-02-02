La instalación de un sistema integral de gestión pública que incluya tecnología, interoperabilidad de datos y vigilancia, sería una alternativa para dotar de mayor seguridad a la ciudad de Arequipa, sostuvo ayer el exalcalde de Paucarpata, José Supo, ahora candidato a diputado por Alianza Para el Progreso (APP). Supo llama a esta propuesta, “El Ojo de Dios”.

CORRUPCIÓN

Sostuvo que se basa en cuatro ejes principales: seguridad ciudadana inteligente, que plantea un sistema interoperable que articule a la Policía Nacional del Perú, municipalidades y juntas vecinales, para focalizar acciones en zonas críticas.

El segundo, comprendido en el control de la corrupción con evidencia, a través del monitoreo digital de obras públicas y contrataciones del Estado, tableros de control públicos y alertas tempranas para prevenir sobrecostos, obras paralizadas o inconclusas. En tercer lugar, se implementaría tecnología e inteligencia artificial para la vigilancia del Estado.

Asimismo, el cuarto abarca un control político, tras resultados de antes y después.

El aspirante recordó que cuando fue autoridad en Paucarpata se hizo el proyecto Smartpata, que contempla 400 nodos visuales, cámaras con identificación, lectura de placas, visión nocturna y almacenamiento en una memoria, a fin de hacer seguimiento en caso de un hecho delictivo. Si bien el distrito es considerado uno de los más inseguros con respecto a la ciudad, aseguró que esta sensación se incrementó con la nueva gestión.

“El alcalde actual ha convertido el edificio principal de Seguridad Ciudadana en su oficina administrativa. Ha mudado su despacho al Smartpata; se ha llevado la gerencia de obras, que nada tiene que ver con la seguridad. Se han instalado en un edificio que está hecho exclusivamente para la seguridad; eso es un descuido, eso es una negligencia por parte del actual alcalde”, señaló el candidato, responsabilizando a la gestión actual.

Lo que hace falta es articular estos esfuerzos con la Policía y mantenerlos.

José Supo estimó que para cubrir el 50 % restante de Arequipa con este sistema se requeriría una inversión aproximada de 150 millones de soles, monto que considera viable para una ciudad del tamaño de Arequipa, y propuso financiarlo mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, destinando parte del impuesto a la renta de grandes empresas a seguridad.